Более 40 лет Иван Сырбу он работал в сургутском отделении ГИМС, а в обычной жизни не раз приходил на помощь горожанам

Сегодня в Сургуте прощаются с бывшим руководителем Сургутского инспекторского отделения Государственной инспекции по маломерным судам Иваном Сырбу, человеком, чья жизнь была связана с речным транспортом, безопасностью на воде и служением людям.

Иван Сырбу посвятил водному транспорту и государственной службе более четырех десятилетий. С 1985 года он работал в Государственной инспекции по маломерным судам, а с 2005 по 2018 год возглавлял Сургутское инспекторское отделение ГИМС. За годы службы он заслужил репутацию одного из самых опытных и авторитетных специалистов в своей сфере.

Например, в 2014 году Ивана Сырбу признали лучшим государственным инспектором по маломерным судам в Югре. В окружном конкурсе профессионального мастерства он обошел более 40 коллег. Комиссия оценивала результаты работы, знание законодательства, навигационной и гидрометеорологической обстановки, а также устройство маломерных судов.

Под его руководством только за десять месяцев 2014 года сотрудники сургутского отделения ГИМС провели около 300 рейдов и патрулирований, составили 336 административных протоколов, при этом на подведомственной территории не произошло ни одной аварии с участием маломерных судов. Ранее, по итогам 2009 года, Иван Сырбу был признан лучшим государственным инспектором по маломерным судам в России.

«У нас ценятся профессионалы, и Иван Федорович Сырбу именно такой. Он внимателен к любым мелочам, его отличает полное владение обстановкой на подведомственной территории, опытный, неравнодушный, инициативный…» − рассказывал про своего подчинённого начальник отдела ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Сергей Марко.

Однако сургутяне знали Ивана Федоровича не только как руководителя ГИМС. Он дважды помогал задерживать уличных грабителей, рискуя собственным здоровьем ради спасения других людей.

Широкую известность получил случай, произошедший в ноябре 2010 года. Возвращаясь домой, Иван Сырбу услышал крики женщины, у которой неизвестный вырвал сумку. Он бросился наперерез преступнику, сумел отобрать похищенное и вернуть его владелице. В результате схватки сам получил вывих плеча и оказался в больнице. Позже руководство сургутской милиции вручило ему благодарственное письмо за помощь правоохранительным органам и активную гражданскую позицию.

Сам Иван Федорович никогда не считал свои поступки чем-то особенным.

«Я это делал не ради призов и наград», – говорил он после того случая.

За годы жизни Иван Сырбу стал для многих примером профессионализма, ответственности и готовности прийти на помощь. Сегодня Сургут прощается с человеком, который оставил заметный след в истории города и службе безопасности на воде Югры.