Сургут примет III Международный Иртышский Сабантуй 7 июня

В Сургуте 7 июня на Центральной городской площади пройдет III Международный Иртышский Сабантуй. Праздник дружбы, уважения и единства народов России состоится в рамках Года единства народов Российской Федерации и Года молодой семьи, объявленного в Югре, сообщает РИЦ «Югра».

Мероприятие готовят правительство Югры и Республика Татарстан при поддержке Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар» и участии татаро-башкирских национально-культурных объединений региона.

Традиционные площадки начнут работу в 11:00. Торжественное открытие запланировано на 12:00. На центральной сцене выступят национальные музыкальные и танцевальные коллективы, артисты из Татарстана, Башкортостана и Югры.

На празднике пройдут Всероссийские соревнования по корэш. За главный приз будут бороться батыры из разных регионов страны, а абсолютный батыр Сабантуя получит квадроцикл.

Гости также смогут принять участие в традиционных состязаниях и национальных играх: беге с ведрами на коромыслах, разбивании горшков «вслепую», бое мешками на буме, перетягивании каната, беге в мешках и других конкурсах.

На площадке откроются татарское и башкирское подворья, где представят быт и культуру народов. Посетителям предложат угощения, сувениры и чак-чак, приготовленный специально к празднику.

В подворье Альметьевского района развернут выставку книг писателей и поэтов Татарстана. Ее посвятят 140-летию Габдулы Тукая, 120-летию Мусы Джалиля, 100-летию Сажиды Сулеймановой и 95-летию Клары Булатовой.

Ремесленники покажут изделия с татарской кожаной мозаикой, художественной обработкой кожи, национальные головные уборы и аксессуары в технике золотого шитья, керамику, лоскутное шитье и кружево фриволите. Для детей подготовят мастер-классы.