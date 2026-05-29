Сургутские власти описали фронт работ на летнюю дорожную кампанию

В Сургуте стартовали основные работы кампании по ремонту дорог

Фото администрации Сургута

В Сургуте стартовала основная часть дорожно-ремонтной кампании 2026 года. В этом сезоне в городе отремонтируют участки магистральных улиц, внутриквартальные проезды, тротуары и парковки, устранят колейность и расширят сеть велодорожек.

«Планы на летний сезон большие, — отметил глава Сургута Максим Слепов. — Планируем отремонтировать четыре участка улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На улице Электротехнической специалисты начали работать еще в середине мая. Скоро приступят к ремонту покрытия проезжей части. Обновят участок длиной около одного километра, а также два километра тротуаров. Так же работы пройдут на Тюменском тракте и бульваре Свободы. Заключительный этап ремонта проведем на проспекте Ленина — от улицы Декабристов до улицы Майской.

Кроме того, дорожники приведут в порядок внутриквартальные проезды, которые нуждаются в капитальном ремонте. В приоритете, по-прежнему, подъезды к школам и детским садам».

«В числе первых ремонтных работ в работы по созданию парковки на улице Федорова напротив гимназии имени Салманова. Парковка необходима именно для родителей, которые привозят детей в гимназию Салманова, потому что сейчас автомобили останавливаются на проезжей части и мешают движению транспорта», — пояснила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

Одним из крупнейших объектов этого года станет улица Электротехническая. «В настоящий момент проводятся работы по демонтажу тротуара, установке бортовых камней и отсыпке щебеночного основания под покрытие тротуара. В дальнейшем подрядчик приступит к ремонту покрытия проезжей части», — рассказала заместитель директора департамента.

Общая протяженность объекта составляет 1,6 километра. Ремонт дорожного покрытия выполнят на участке длиной около километра — от ГРЭСовского кольца до железнодорожного переезда. Тротуары же приведут в порядок на всем протяжении улицы. Прораб подрядной организации Роман Сетраков отметил, что в работу вносит свои коррективы погода: «Конечно, мы не будем укладывать асфальт в дождь, выберем более удачное время. Скорее всего, и фрезеровать дорогу, и укладывать асфальт будем ночью».

Часть работ в этом году выполнят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В частности, завершится ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Декабристов до Майской. «Там у нас остались невыполненные работы по установке ограждений на пандусах, дорожных знаков и нанесению разметки», — уточнила замдиректора департамента городского хозяйства. Также по нацпроекту отремонтируют Тюменский тракт в районе Белого Яра, где образовалась колейность, и бульвар Свободы.

Кроме того, в рамках комплексного плана ремонта дорог обновят два участка улицы Профсоюзов: от проспекта Ленина до улицы Лермонтова и от улицы Островского до улицы Маяковского. Это будет преимущественно ремонт дорожного покрытия.
«Помимо этого, в рамках содержания улично-дорожной сети в этом году выполнят устройство слоев износа на улицах Гагарина и Геологической», — добавила Анна Коршунова.

Еще несколько объектов приведут в порядок за счет средств местного бюджета. Речь идет о двух участках проспекта Ленина — от развязки №1 до развязки №2 и от улицы Майской до Университетской, а также улицах Дзержинского и Энгельса. «По всем этим объектам помимо ремонта проезжей части и тротуаров предусмотрено также обустройство велодорожек», — отметила представитель администрации.

По словам спикера, в городе запланирован и ремонт тротуаров: небольшой участок на бульваре Писателей — напротив ТЦ «Колизей», а также тротуары на улице Федорова. Отдельно власти займутся ликвидацией колейности. В этом году работы проведут более чем на 15 тысячах квадратных метров дорожного покрытия.

«Работы держу на личном контроле. С окружным финансированием — особенно. Сургутяне должны получить качественный результат», — резюмировал Максим Слепов.

С интерактивной картой по ремонту автомобильных дорог можно ознакомиться на официальном портале Администрации города в разделе «Дороги и транспорт» – «Интерактивная карта города Сургута».

При поддержке Администрации Сургута


