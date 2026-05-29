Аэропорт Сургута установит 51 сплит-систему перед летним сезоном

Аэропорт Сургута готовится к жаркому сезону и планирует установить 51 сплит-систему. Тендер на поставку и монтаж климатической техники объявило АО «Аэропорт Сургут», сообщает ugra-news.ru.

Извещение появилось на портале госзакупок 28 мая. Подрядчик должен будет не только поставить оборудование, но и полностью смонтировать его. Также победителю торгов предстоит выполнить пуско-наладочные работы.

Начальная стоимость контракта составляет 2,7 млн рублей. Принять участие в процедуре смогут только небольшие компании.

Заявки от предпринимателей начали принимать 29 мая. Документы можно подать до 8 июня. Первые части заявок планируют рассмотреть в тот же день, а итоги процедуры и вторые части тендерных предложений подвести 10 июня.