Сургутская ГРЭС-1 отчиталась о прошедшем отопительном сезоне

Сургутская ГРЭС-1 ПАО «ОГК-2» завершила отопительный сезон. 29 мая теплофикационное оборудование станции перевели в режим горячего водоснабжения.

Отопительный сезон продлился 248 дней. Это на 5 дней меньше, чем в предыдущем сезоне. За этот период отпуск тепла составил 1,7 млн Гкал. Это на 13% больше показателя отопительного сезона 2024-2025 годов, когда станция отпустила 1,5 млн Гкал. Основной причиной роста стали морозы. Выработка электроэнергии за отопительный сезон достигла 9,4 млрд кВтч.

Заместитель директора — главный инженер Сургутской ГРЭС-1 Анатолий Тетюков отметил, что после отключения теплоснабжения начинается основной объем ремонтных работ. «На время отключения теплоснабжения приходится основной объем ремонтных работ. За короткие теплые месяцы нам предстоит подготовить к зиме теплосети: провести диагностику, ремонт, гидравлические и температурные испытания», — сообщил Анатолий Тетюков.