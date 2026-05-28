Администрация Сургута начала проверку детских площадок во дворах

В Сургуте по поручению главы города Максима Слепова начался осмотр детских площадок во дворах. С началом летних каникул представители администрации вместе с «Молодой гвардией Единой России» проверят игровые зоны на безопасность.

Особое внимание уделят работоспособности игровых элементов, целостности конструкций и наличию травмобезопасного покрытия.

«Мы смотрим на соблюдение правил благоустройства, в том числе реагируем на обращения граждан. В данный момент их немного. Чтобы избежать несчастных случаев стараемся делать обходы заблаговременно. Поскольку площадок много, на их обход потребуется около месяца. В случае обнаружения замечаний требования будут направляться в адрес государственной жилищной инспекции и управляющих компаний», — отметила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Галина Набиева.

Всего в Сургуте около 700 игровых площадок. «Молодая гвардия Единой России» проверит до 200 детских городков.

Представитель «Молодой гвардии Единой России» Григорий Григорян подчеркнул, что мониторинг планируют провести по всему городу. «Планируется мониторинг детских площадок по всему городу. Дети наше будущее – их здоровье в приоритете», — сказал Григорий Григорян.