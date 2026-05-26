Сургут получил больше местных налогов в 2025 году, но снизил отчисления на федеральный уровень

В 2025 году Сургут получил больше местных налогов, чем планировал, однако собираемость федеральных налогов в городе снизилась на 30,6%. Об этом на заседании думы города по исполнению бюджета за 2025 год сообщил председатель контрольно-счетной палаты Сургута Владислав Жуков.

Доходная часть бюджета исполнена на 97,8%. Город получил 21,6 млрд рублей налоговых поступлений, что оказалось выше плановых показателей.

При этом федеральный бюджет получил от Сургута меньше налогов, чем годом ранее. Речь идет, в том числе, о налоге на доходы физических лиц, акцизах и других платежах.

«По предварительным данным 2025 года, на территории города обеспечены поступления налоговых платежей, за исключением налогов на товары, налоговых сборов и регулярных платежей, на общую сумму 143 миллиарда рублей – это на 30,6% меньше объема 2024 года. За последние пять лет меньший показатель – 110 миллиардов — был достигнут только в 2023 году», — сообщил Владислав Жуков.

Также Владислав Жуков обратил внимание на инфляцию. Индекс потребительских цен в Сургуте составил 7,55%, что почти на 2% выше среднего показателя по России.

По данным контрольно-счетной палаты, цены на отдельные продукты питания, бензин и лекарственные препараты в Сургуте также оказались выше среднероссийского уровня.