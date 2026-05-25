В Думе Сургута обсудили лужу возле новой парковки у поликлиники №2 и сроки ремонта проезда

Проблема с большой лужей и проездом возле сургутской поликлиники №2 может затянуться как минимум до 2028 года. Об этом стало известно на заседании комитета по социальной политике Думы Сургута. Как отметил заместитель председателя комитета Алексей Кучин, несмотря на появление новой стоянки, у жителей по-прежнему остаются вопросы к состоянию территории.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на постановку земельного участка на кадастровый учет, и в последующем данный земельный участок будет передан в МКУ «Дорожно-транспортная дирекция» в целях проведения ремонта внутриквартального проезда, чтобы обеспечить доступность к этой территории», – пояснила и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Эльвира Рахматуллина.

При этом расширить парковочное пространство рядом с поликлиникой не получится.

«Дополнительных парковочных мест там обозначить невозможно. Там именно будет в плане проезда обеспечение доступности к этой парковке», – отметили она.

Отдельно депутаты подняли вопрос большой лужи возле парковки, на которую регулярно жалуются посетители поликлиники.

«По поводу оборудованной парковки на месте бывших гаражей от жителей поступает обращение о том, что там скапливается вода. Говорили, что будет решен вопрос с водоотведением. Как он решается?» – спросил Алексей Кучин во время обсуждения.

Как пояснили в администрации, проблему водоотведения планируют учесть при ремонте проезда. Однако сроки работ пока остаются далекими.

«По факту постановки на кадастровый учет данный объект будет передан эксплуатирующей организации. Я думаю, что в проект бюджета не успеет зайти с 27-го года», – прозвучало на комитете.

Напомним, стоянку на 20 мест у городской поликлиники №2 обустроили в 2025 году на месте старых гаражей.