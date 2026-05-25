В споре между продюсером Андреем Разиным и вдовой певца Юрия Шатунова об авторстве песен (суд признал авторство за Шатуновым) вы на стороне:
​На привокзальной площади Сургута появился обелиск железнодорожникам-фронтовикам

Депутат Думы Эмилия Трапезникова рассказала о значении нового обелиска железнодорожникам в Сургуте

​На привокзальной площади Сургута появился обелиск железнодорожникам-фронтовикам
Фото: Дума Сургута

На привокзальной площади Сургута открыли первый обелиск памяти воинам-железнодорожникам, вставшим на защиту страны в годы Великой Отечественной войны. Инициатором создания памятника стал совет ветеранов сургутского отделения Свердловской железной дороги.

В церемонии открытия приняла участие депутат Думы Сургута Эмилия Трапезникова. Она подчеркнула, что вклад железнодорожников в Победу до сих пор нигде не был увековечен в таком формате.

«Он первый не только в Сургуте, но и в границах всей Свердловской железной дороги, это первый обелиск. Здесь увековечены фамилии наших железнодорожников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, которые вернулись живыми после той страшной войны и продолжили свою деятельность на железной дороге», – рассказала депутат.

По ее словам, часть ветеранов трудилась именно в сургутском отделении Свердловской железной дороги, другие работали на разных участках магистрали.

Как оказалось, необходимость такого памятника давно обсуждалась среди самих железнодорожников и жителей микрорайона, отметила Трапезникова. Эскиз разработали при участии совета ветеранов Свердловской железной дороги, а сам обелиск изготовили силами сургутских железнодорожников. Информацию о ветеранах помогала собирать городская библиотека.

«Железнодорожники, как, наверное, представители любой другой отрасли, очень сплоченные, всегда гордятся своими достижениями и своими героями Великой Отечественной войны. Открытие обелиска очень значимо, – подчеркнула она. − Любое доброе дело магнитом притягивает к себе ресурсы, которые ускоряют процесс. Сам эскиз обелиска был разработан с участием Совета ветеранов Свердловской железной дороги. Всем остальным причастным службам оставалось только подстроиться и реализовать эту идею».

О вкладе железнодорожников в Победу сургутянам ежегодно напоминает и «Эшелон Победы», который уже семь лет приезжает в город в мае. В этом году ретропоезд прибыл в Сургут 18 мая и вновь собрал тысячи жителей.


