МЧС эвакуировало 86 человек из пожара в банном комплексе «Аквамарин» в Сургуте

В Сургуте накануне загорелся четырехэтажный банный комплекс «Аквамарин». К моменту прибытия пожарных здание уже заволокло плотным дымом, поэтому для проверки помещений и тушения пришлось привлекать дополнительные силы и звенья газодымозащитной службы.

В момент происшествия в здании находились десятки людей. Из комплекса эвакуировали 86 человек, среди них 22 ребенка. Еще 17 посетителям, включая шестерых детей, понадобилась помощь спасателей: их вывели из задымленного здания в безопасную зону. По данным МЧС, пострадавших не было.

Спасатели уточнили, что очаг возгорания находился на первом этаже в парильном помещении. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. На месте работали 30 сотрудников МЧС и 9 единиц техники. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара.