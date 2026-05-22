Из задымленного «Аквамарина» в Сургуте спасли 17 человек, включая детей

Сегодня вечером, 22 мая, в Сургуте произошел пожар в четырехэтажном банном комплексе «Аквамарин». Из здания эвакуировали 86 человек, в том числе 22 детей, сообщили в МЧС России по ХМАО.

Сообщение о задымлении поступило спасателям в седьмом часу вечера. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По данным ведомства, в здании наблюдалось плотное задымление, поэтому к проверке помещений и тушению привлекли дополнительные силы и звенья газодымозащитной службы.

Очаг возгорания находился на первом этаже ‒ в парильном помещении. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

«Звеньями газодымозащитной службы в безопасную зону выведены 17 человек, из них шесть детей», ‒ сообщили в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания.