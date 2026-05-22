Депутат Думы Сургута проверил строительство новой ледовой арены в Хоззоне

В Сургуте продолжается строительство спортивного комплекса с искусственным льдом в микрорайоне Хоззона. Ход строительства новой ледовой арены проверил депутат Думы Сургута Сергей Парфенов.

Объект возводят по концессионному соглашению и планируют открыть уже этой осенью. По словам народного избранника, новая арена войдет в спортивную инфраструктуру центра города и поможет разгрузить Ледовый дворец спорта.

«При проектировании администрация ставила задачу создать именно тренировочную арену, чтобы разгрузить муниципальную школу и Ледовый дворец спорта», ‒ рассказал депутат.

Общая площадь спортивного комплекса составит более пяти тысяч квадратных метров. Внутри разместят четыре раздевалки, медицинский кабинет, бросковую зону и ледовую площадку размером 28 на 60 метров. Арена будет рассчитана на 80 зрителей.

Рядом с объектом появятся парковка, озеленение, лавочки и малые архитектурные формы. При этом территорию возле ледового комплекса в будущем хотят превратить в полноценный спортивный кластер.

«Мы думаем разместить здесь открытый хоккейный корт, несколько площадок для пляжного и зимнего волейбола, а также зону ГТО. Хотим, чтобы это был спортивный кластер в центре города ‒ с уличными объектами и крытой ареной для занятий зимой», ‒ отметил Сергей Парфенов.

Как рассказал заместитель главы города Артем Кириленко, сейчас строительство идет по графику:

«Это один из пяти объектов, которые строятся в Сургуте по механизму концессионного соглашения. В планах ‒ ввести объект в эксплуатацию уже в сентябре, чтобы дети спортивных школ могли заниматься здесь фигурным катанием и хоккеем».

По словам Кириленко, развитие ледовой инфраструктуры в Сургуте продолжится. Сейчас инвестору уже предоставили участок под строительство еще одной ледовой арены в районе железнодорожного вокзала.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева напомнила, что объект входит в народную программу «Карта развития Югры».

«Очень радует, что объект строится в центре города и сдается в сроки. Мы убедились, что все идет по графику, и уже в сентябре увидим детей на льду», ‒ сказала она.

Сейчас подрядчик продолжает внутренние и внешние работы. В конце августа объект должен пройти проверку перед вводом в эксплуатацию.

Напомним, ранее в микрорайоне Хоззона построили спорткомплекс с универсальным игровым залом.