Сургутян приглашают на фестиваль «Мангазейский ход» в ИКЦ «Старый Сургут»

14 июня в Сургуте вновь пройдет фестиваль исторического моделирования и этнической музыки «Мангазейский ход». В этом году событие вернется на территорию ИКЦ «Старый Сургут». Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала заведующий отделом экскурсионно-выставочной и проектной деятельности Историко-культурного центра «Старый Сургут» Юлия Токарева.

Гостей фестиваля ждут исторические реконструкции, ремесленные площадки, старинные игры, стрельба из лука и выступления музыкальных коллективов. Организаторы сделают акцент на истории освоения Сибири и жизни служилых людей XVI-XVII веков.

На территории «Старого Сургута» появятся деревянные остроги, лагеря служилых людей и ремесленные улицы. Посетители смогут примерить исторические костюмы, увидеть оружие того времени и узнать, как люди путешествовали по Мангазейскому ходу.

Для детей и взрослых подготовят площадки со старинными ремеслами и играми. Гости смогут попробовать себя в ткачестве, работе с глиной и других занятиях.

Музыкальную часть фестиваля представят коллективы «Узорица» и «Лёд», которые исполняют современную музыку с русскими народными мотивами.

Также на фестивале расскажут о культуре коренных народов Севера и покажут элементы их традиционного быта.

