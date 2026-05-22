Сургут проведет публичные слушания по проекту планировки 30-го микрорайона

В Сургуте 4 июня пройдут публичные слушания по изменениям в проекте планировки 30-го микрорайона. Обсуждение начнется в 18:00 в городской думе, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Речь идет о территории бывшего поселка «Взлетный», где планируют построить три детских сада, две современные школы, новое жилье, а также благоустроить сквер Первых авиаторов.

В «Стройкомплексе Югры» отмечают, что обсуждение важно для всех жителей квартала — это около 10 тысяч человек. После слушаний должна быть утверждена новая нарезка земельных участков. Без этих изменений нельзя заключить контракты на строительство двух школ и трех детских садов, а также начать благоустройство сквера Авиаторов.

В новом проекте планировки предусмотрят внутриквартальные проезды, которые должны сделать передвижение по 30-му микрорайону удобнее для жителей.

Для участия в публичных слушаниях нужна предварительная регистрация. Материалы к заседанию размещены на сайте администрации Сургута.