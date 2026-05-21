В споре между продюсером Андреем Разиным и вдовой певца Юрия Шатунова об авторстве песен (суд признал авторство за Шатуновым) вы на стороне:
​Депутат Думы Сургута оценил старт работ в парке «За Саймой»

В парке «За Саймой» в Сургуте стартовало новое благоустройство

​Депутат Думы Сургута оценил старт работ в парке «За Саймой»
Фото: Дума Сургута

В сургутском парке «За Саймой» начались работы по благоустройству двух новых участков, которые жители города выбрали во время прошлогоднего голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня, 21 мая, на объект выехал депутат Думы Сургута Денис Синенко вместе с представителями администрации и подрядной организации.

Во время выезда депутат напомнил, что сейчас в Сургуте продолжается новое голосование за общественные пространства, которые могут благоустроить уже в 2027 году. Горожанам предлагают выбрать один из трех объектов:

– сквер Энергетиков;

– парковую зону в 37 микрорайоне;

– сквер в 32 микрорайоне.

«Это инициативы простых сургутян, которые хотят благоустроить общественные пространства в своих микрорайонах», ‒ отметил Денис Синенко.

По словам депутата, он уже сам проголосовал за парковую зону в 37 микрорайоне, поскольку территория находится рядом с его избирательным округом.

«Очень хочется, чтобы эта общественная территория была благоустроена, в том числе с привлечением федеральных средств», ‒ подчеркнул он.

Речь идет о лесной территории между Нефтеюганским шоссе и улицей Игоря Киртбая. В случае победы в голосовании здесь планируют создать прогулочную зону с пешеходными маршрутами, местами отдыха, спортивными и детскими площадками. При этом власти обещают максимально сохранить существующие деревья и убрать только мелколесье и сорную растительность.

Денис Синенко также призвал сургутян активнее участвовать в голосовании: «Нам надо набрать порядка 46 тысяч голосов, чтобы получить федеральное финансирование на благоустройство объектов. Я всех сургутян призываю оставить свой голос на портале Госуслуг, чтобы вместе сделать наш город еще лучше».

Сейчас в парке «За Саймой» начался первый этап работ, сообщил корреспонденту СИА-ПРЕСС заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства» Евгений Васюков.

«В этом году мы будем благоустраивать дорожно-тропиночную сеть. Первый этап ‒ это четыре тысячи квадратных метров, второй этап ‒ 4,7 тысячи квадратных метров. В рамках работ заменят старое асфальтовое покрытие на новую современную плитку по аналогии с предыдущим годом», ‒ пояснил он.

На реализацию двух участков направили около 60 миллионов рублей.

При этом часть деревьев на территории все же придется убрать. По словам Васюкова, речь идет о небольшом участке, который необходим для соединения дорожно-тропиночной сети:

«В основном там идет поросль. Мы вместе с общественными организациями уже выезжали и смотрели территорию».

В администрации отмечают, что прошлогодний этап благоустройства получил положительные отзывы жителей.

«Люди в восторге, людям нравится. Сайма преображается, становится гораздо комфортнее гулять», ‒ отметил Евгений Васюков.

Представитель генподрядной организации «Век-Строй» Владислав Алексеев сообщил, что подрядчик уже вышел на объект с техникой и рабочими. Завершить благоустройство планируют до 31 августа.


