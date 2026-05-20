Кардиохирурги Югры впервые создали ребенку клапан сердца из его собственных тканей

В Югре детские кардиохирурги впервые создали ребенку клапан сердца из его собственных тканей. Уникальную операцию провели в Сургутском окружном кардиоцентре, сообщила главврач учреждения Ирина Урванцева.

Случай полуторагодовалого пациента из Нижневартовска стал ключевой темой пресс-конференции в ОКД. Мальчик родился с тяжелым врожденным пороком сердца — тетрадой Фалло. Диагноз врачи поставили еще до его рождения, когда мама была на 20-й неделе беременности.

Одна из особенностей заболевания — дефект легочного клапана. У ребенка он был очень маленьким. Обычно в таких случаях устанавливают большую заплату в область правого желудочка и легочной артерии, из-за чего клапан фактически утрачивается. Такая операция спасает жизнь, но может влиять на ее продолжительность и качество.

Команда детской кардиохирургии ОКД под руководством главного детского кардиохирурга Югры Петра Лазарькова решила применить редкую методику. Хирурги использовали собственные ткани сердца пациента: иссекли ушко правого предсердия, сформировали из него пластину размером около 1×1 см и вшили ее в позицию легочного клапана.

С момента операции прошло четыре месяца. Специалисты продолжают наблюдать за ребенком и оценивают долгосрочные результаты реконструкции. Сейчас мальчик проходит обследование в отделении детской кардиохирургии ОКД, чувствует себя хорошо и развивается по возрасту.

По словам Ирины Урванцевой, операции по реконструкции легочного клапана из ушка правого предсердия с 2018 года проводят всего в нескольких клиниках мира. Теперь такая методика применяется и в Югре.