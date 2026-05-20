В Сургуте отремонтируют подземный переход у остановки «5-й километр»

В Сургуте до осени отремонтируют подземный пешеходный переход, который соединяет остановки общественного транспорта «5-й километр» на улице Аэрофлотской. Об этом «Сургутской трибуне» сообщили в администрации города.

С вопросом о состоянии перехода на горячую линию издания обратилась жительница Сургута Надежда Александровна. По ее словам, внутри темно, на полу была вода, а проход осложняли деревянные паллеты.

В администрации сообщили, что по состоянию на 12 мая дорожные службы уже пропарили и очистили водопропускную трубу, а также дождеприемные решетки внутри перехода. Эти работы помогли восстановить систему отвода сточных вод и убрать застой воды.

Строительно-монтажные работы планируют выполнить летом 2026 года. Ремонт подземного перехода будет включать устройство новых навесов над лестничными сходами и восстановление корректной работы освещения.