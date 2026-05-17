В Сургуте отметили 40-летие политехнического колледжа

Вчера, 16 мая, Сургутский политехнический колледж отметил 40-летний юбилей. За это время учебное заведение стало крупнейшим колледжем Югры и одним из ведущих центров среднего профессионального образования региона. С юбилеем коллектив, студентов и выпускников поздравил глава Сургута Максим Слепов.

«СПК не раз входил в сотню лучших ссузов страны и отмечен знаком «Европейское качество». Именно здесь действительно формируется промышленное будущее Югры. Во многом колледж был и остается первопроходцем. Пройден большой путь – от разрозненных училищ до объединенного колледжа, который прочно держит планку лидера в профессионально-техническом образовании региона», – подчеркнул глава города.

По словам Максима Слепова, сегодня СПК остается одной из главных площадок подготовки рабочих кадров для Сургута и всего округа. Выпускники колледжа работают на предприятиях региона в самых разных сферах.

Праздничные мероприятия прошли с участием сотрудников предприятий, социальных партнеров и выпускников учебного заведения.

Отдельно глава города поздравил бессменного директора колледжа Вадима Шутова, который руководит учреждением уже более 30 лет.