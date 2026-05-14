​В Сургуте предприниматели стараются сохранить бизнес на фоне падения прибыли

В Сургутской торгово-промышленной палате заявили о росте экономического пессимизма

Почти половина российских компаний с оборотом до 20 миллионов рублей сегодня работает без прибыли. Об этом ранее сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок. По оценке Торгово-промышленной палаты, ситуация еще серьезнее: в первом квартале 2026 года без прибыли остались около 65% предприятий. В Сургуте, по словам председателя совета Сургутской торгово-промышленной палаты, депутата Думы города Владимира Болотова, ситуация выглядит немного лучше, чем в других муниципалитетах Югры, однако местный бизнес также сталкивается с серьезными трудностями.

«В Сургуте ситуация чуть-чуть лучше, чем в других городах округа. Почему? Потому что Сургут все-таки экономическая столица ХМАО, всегда характеризовался более высокой покупательской способностью. Но и здесь происходит примерно то же самое, что и во всей России», – отметил Болотов в интервью СИА-ПРЕСС.

По его словам, сейчас многие предприниматели работают не ради прибыли, а ради сохранения своих компаний.

«У многих задача состоит не в том, чтобы получить прибыль, а в том, чтобы как-то сохранить предприятие. То есть пережить эти тяжелые времена с надеждой на то, что потом все восстановится», – подчеркнул он.

Среди основных причин сложившейся ситуации Болотов назвал высокие кредитные ставки, рост налоговой нагрузки и падение потребительского спроса. По его словам, текущая стоимость заемных средств фактически недоступна для большинства видов бизнеса.

«Ставка, которая сейчас есть в районе 20-21% по самой льготной и 25-27% – реальная, – это та ставка, которая выходит за пределы 99% видов бизнеса. Ну не существует сейчас такой рентабельности, чтобы отдавать такую ставку и еще что-то сверху зарабатывать», – заявил председатель совета СТПП.

Кроме того, бизнесу приходится сокращать расходы, отказываться от развития и оптимизировать штат.

«Бизнес сейчас экономит на всем, сокращает издержки. Он ничего не ждет, потому что вынужден так действовать. В противном случае через квартал-другой обнаружит, что он банкрот», – добавил Болотов.

По словам депутата, кризис затронул практически все отрасли. При этом предприниматели опасаются не только текущих трудностей, но и отсутствия понимания, когда ситуация может улучшиться.

«Сейчас развивается такой экономический пессимизм, когда люди не понимают, на какой период и что нужно планировать. И поэтому это тоже ставит на «стоп» многие процессы развития», – считает он.

Болотов также отметил, что официальная статистика не всегда отражает реальную ситуацию. Многие компании формально продолжают существовать, но фактически уже прекратили деятельность.

«Официальная статистика говорит о том, что у нас сейчас новых компаний открывается на треть меньше, чем ликвидируется. А вторым слоем идет то количество компаний, которые де-факто прекратили свою деятельность, а де-юре существуют в государственных реестрах», – пояснил он.

По мнению Владимира Болотова, более понятная картина станет видна к осени, когда появятся данные по исполнению бюджетов и налоговым поступлениям от малого и среднего бизнеса за первое полугодие 2026 года.

Интервью с депутатом Думы и председателем совета Сургутской ТПП о предпринимателях, которые работают без прибыли читайте на портале СИА-ПРЕСС.


