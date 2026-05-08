В Сургуте начнут проектировать две школы и три детсада в 30-м микрорайоне

В 30-м микрорайоне Сургута начинается подготовка к строительству двух школ и трех детских садов. Администрация города и группа компаний «ССТ» перешли к практическим шагам по развитию социальной инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

Стороны утвердили дорожную карту, а 5 мая заключили договор с подрядчиком — компанией BAZAX. Она займется полным проектированием пяти крупных социальных объектов.

В микрорайоне планируют построить три детских сада по 300 мест каждый и две современные школы, рассчитанные на 1500 учеников каждая.

Первым объектом станет детский сад рядом с домом на улице Ивана Захарова, 12/1. Участок под него уже определили в проекте планировки. Проектировщикам предстоит провести полный цикл изысканий и пройти государственную экспертизу. Готовый проект этого детсада планируют получить в декабре 2026 года.

Для начала проектирования еще двух детских садов и двух школ нужно утвердить обновленный проект межевания территории. Это необходимо, чтобы точно разместить здания на местности. Провести эту работу и организовать публичные слушания городские власти и застройщик планируют в первой декаде июня.