В Сургуте резко выросло число самозанятых

В Сургуте продолжает расти число самозанятых и представителей малого бизнеса. По итогам первого квартала 2026 года количество самозанятых увеличилось почти на треть и достигло 57 835 человек, рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС заместитель главы города Артем Кириленко.

«Если учитывать организации, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, то на текущий момент это уже более 21 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства ‒ 21 300. Причем количество самозанятых выросло примерно на треть», ‒ отметил Кириленко.

В администрации считают, что именно малый бизнес сейчас обеспечивает значительную часть роста занятости в городе.

«Количество занятых растет именно за счет малого и среднего предпринимательства. Экономика города постепенно меняется, и основными работодателями становятся уже не только промышленные предприятия», ‒ пояснил замглавы.

Традиционно сургутский бизнес работает в сфере торговли, строительства, промышленного производства, гостиничных услуг и общественного питания. Отдельно власти выделяют развитие креативных индустрий. Сейчас в городе зарегистрировано более 1,1 тысячи таких субъектов, а их оборот достигает 3,7 миллиарда рублей.

Кроме того, малый и средний бизнес ежегодно приносит в бюджет Сургута почти четыре миллиарда рублей налогов.