Сургутянам рекомендуют реже выходить на улицу из-за диоксида серы в воздухе

После жалоб жителей Сургутского района на резкий запах газа специалисты проверили воздух в Барсово, Белом Яре и Солнечном. Проверка показала, что утром 4 мая в этих населенных пунктах был превышен уровень диоксида серы. При этом по другим веществам, включая метан и продукты горения, превышений не выявили, сообщили в Роспотребнадзоре Югры.

К вечеру ситуация улучшилась. В Сургуте превышений уже не было, а в районе уровень диоксида серы снизился, хотя все еще оставался выше нормы.

В Роспотребнадзоре уточнили, что обращений к врачам из-за этой ситуации не зафиксировано. Специалисты продолжают следить за состоянием воздуха.

Жителям советуют по возможности меньше находиться на улице, закрывать окна, чаще делать влажную уборку и пить больше воды.