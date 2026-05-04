На набережной Марчука в Сургуте появились арт-объекты «Звезды»

В Сургуте на набережной Олега Марчука установили два арт-объекта «Звезды», приуроченные к 9 Мая. Конструкции разместили у памятника жителям города и района, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны.

Как ранее поясняла заместитель директора учреждения Инна Маматказина, арт-объекты выполнены из кортеновской стали. На их поверхности методом лазерной резки нанесены надписи: на одной звезде − города-герои, на другой − города трудовой доблести.

Директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко рассказала, что идея обновления пространства возникла на месте прежней конструкции.

«Здесь много лет стояла цветочница в виде звезды. Однажды житель с ребенком подошли к памятнику, прочитали, чему он посвящен, и появилось ощущение, что хочется увидеть что-то еще. Так и родилась идея: сохранить привычную форму звезды, но наполнить ее смыслом − разместить названия городов-героев и городов трудовой доблести, чтобы люди могли узнать больше», − отметила она.

По словам Николаенко, арт-объекты планируют устанавливать в теплое время года. В вечернее время они будут подсвечиваться.

Новый элемент благоустройства уже оценили горожане. Ветеран специальной военной операции, член Ассоциации ветеранов СВО Виталий Колесников отметил, что такие объекты важны с точки зрения сохранения исторической памяти и воспитания подрастающего поколения.

Он рассказал, что его дед, Колесников Георгий Кузьмич, прошел всю Великую Отечественную войну: участвовал в боях под Москвой, был награжден медалью за ее оборону, дошел до Берлина. После войны вернулся к мирной жизни, но о пережитом почти не рассказывал.

«Он всегда прививал нам любовь к Родине, но о войне говорил мало. Для него это была тяжелая тема, потеря друзей, близких. Это отразилось на здоровье, он рано ушел из жизни. Но его пример стал для меня важным. Именно он во многом повлиял на мое решение пойти на СВО», − рассказал Колесников.

По его словам, подобные арт-объекты помогают доступно рассказывать о истории, в том числе детям.

«Очень информативно. Надо это читать и показывать детям. Поколение нужно готовить, это важно. Может быть, можно было бы сделать что-то более торжественное, но и этого достаточно. Если люди будут понимать, где они находятся, то тяги к плохому не будет», − отметил он.

Кстати, подготовка к празднованию 9 Мая в этом году включает сразу несколько направлений: косметический ремонт мемориалов после зимы, уборку прилегающих территорий, субботники и установку новых арт-объектов.