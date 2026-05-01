Появились новые факты в суде над бывшим главой Сургута

В Сургутском городском суде прошло очередное заседание по уголовному делу бывшего главы города Андрея Филатова, которого обвиняют в коммерческом подкупе. Как сообщает SiTV, в четверг ему официально предъявили обвинение по 13 эпизодам, при этом подсудимый признал вину и подтвердил, что заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

По словам представителя прокуратуры, Филатов выполнил условия соглашения: он сообщил следствию о преступной схеме, назвал ее участников и предоставил новые сведения, ранее не известные правоохранительным органам. В том числе речь идет о данных, касающихся противоправной деятельности бывшего первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова – впоследствии в его отношении также возбудили уголовное дело.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год Шипилов, занимая пост замгубернатора ХМАО, получил взятку в размере 7,5 млн рублей за способствование переходу домов на обслуживание в одну из управляющих компаний и дачу соответствующих указаний главе Сургута. Экс-замгубернатора Югры остается под домашним арестом до 1 июля.

«Сведения, сообщенные Филатовым при выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, полностью согласуются с показаниями других свидетелей и иными доказательствами. Поэтому считаю, что Филатов выполнил досудебное соглашение на стадии предварительного расследования уголовного дела», – сообщила старший помощник прокурора Сургута Оксана Лещинская.

Также на заседании стали известны детали предполагаемой схемы. По информации гособвинителя, организованная группа, которой с 2023 года руководил Андрей Филатов, а ранее – бывший депутат думы Югры и бизнесмен Александр Колодич, создала две управляющие компании: ООО УК «Диалог» в Нижневартовске и ООО «Доверие» в Лангепасе.

Эти организации заключали договоры с подрядчиками и индивидуальными предпринимателями на обслуживание жилого фонда. Взамен, по версии следствия, подрядчики должны были передавать часть полученных средств в качестве вознаграждения. Отдельные сделки оценивались в десятки миллионов рублей, а общий незаконный доход составил около 130 миллионов рублей.

Следующее заседание по делу Андрея Филатова назначено на 12 мая.

