Сургутяне пожаловались на некачественный ремонт дороги на улице Чехова

В Сургуте проезд между домом на улице Чехова, 4/1 и магазином «Чеховский», отремонтированный в 2025 году, начал разрушаться спустя несколько месяцев после завершения работ: асфальт просел, появились ямы и скопилась вода. По словам жителей, проблема особенно заметна после таяния снега ‒ лужи не уходят, хотя ремонт должен был обеспечить водоотвод.

«Проезд заасфальтировали в июле 2025 года, потом переделали работу в начале сентября 2025 года, а к концу октября новый асфальт просел, пошел ямами и волнами. Вода стоит, не уходит, хотя цель ремонта была, чтобы отводилась вода. Везде ямы и неровности. Ремонт этого проезда жители ждали 30 лет!» ‒ пишет пользователь с ником Sometimes Online в комментариях под постом администрации Сургута.

В администрации города сообщили, что специалисты дорожно-транспортной дирекции проведут обследование после полного схода снега.

«После полного таяния снега обследуют территорию и примут меры. На сегодняшний день местами лед и песок на покрытии, что мешает отводу воды», ‒ отметили в мэрии.

Пока же, судя по фотографиям, проезд остается затопленным, а дорожное покрытие ‒ неровным.