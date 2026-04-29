В Сургуте от КНС-3 до Аэрофлотской обновят канализационный коллектор

В Сургуте на участке от КНС-3 (район речки Чёрной) до мехколонны №114 в поселке Таёжный (улица Аэрофлотская) реконструируют канализационный коллектор. Его протяженность ‒ почти шесть километров. Завершить реконструкцию планируют к середине декабря 2026 года, рассказали в администрации города.

Работы выполнят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Контракт уже заключили с компанией «СтройМонтажПроект» из Самары.

«Существующий канализационный коллектор построен и введён в эксплуатацию в 1999 году. За период эксплуатации на данном участке производились аварийно-восстановительные работы, связанные с восстановлением герметизации трубопровода. Реконструкция необходима для формирования комфортной и безопасной среды в местах проживания граждан», ‒ указали в сообщении.

После реконструкции к системе водоотведения смогут подключить около 3 500 жителей поселков Таёжный и Дорожный, а также аэропорт Сургута. В дальнейшем к коллектору планируют присоединить и Северо-Западный район города.