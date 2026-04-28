В Думе Сургута обсудили планы по развитию 30 микрорайона

В Сургуте готовятся к перезапуску развития 30 микрорайона. В ближайшие два месяца проект планировки территории вынесут на публичных слушаниях.

Ход работ обсудили на заседании Думы города. По информации администрации, сейчас идут согласования между мэрией и владельцем земли ‒ компанией ССТ. Основные вопросы касаются размещения и параметров будущих образовательных учреждений.

«По наполняемости объектов образования, по конфигурации помещений в данных объектах образования возник ряд вопросов. Сейчас ждем отраслевые требования, которые ранее направлялись департаментом образования в наш адрес, и мы направляем застройщику. Ряд вопросов, которые у нас возникли, для урегулирования будут проведены рабочие встречи», ‒ сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

После утверждения проекта планировки ‒ ориентировочно летом ‒ застройщик сможет приступить к проектированию соцобъектов. В течение пяти лет в микрорайоне планируют построить две школы и три детских сада.

Параллельно должны начаться работы по благоустройству сквера. Застройщик обещает реализовать проект за два года. Кроме того, предусмотрено приведение в порядок внутриквартальных проездов, ремонт существующих дорог и строительство дополнительного выезда на улицу Захарова.

Одной из ключевых проблем остается организация проезда к домам №35 и 39 на проспекте Пролетарском. Этот участок проходит по территориям с разным правовым статусом ‒ часть относится к жилым домам, часть к недостроенному гаражу и будущему детскому саду.

Депутат Думы Сургута Дина Биглова-Фатова обратила внимание на необходимость решения этого вопроса: «Сложность в том, что проезд проходит по разным участкам. Я обращалась к главе города с просьбой подключить департамент к этой истории. Какие решения будут приниматься?»

В администрации пояснили, что рассматривают несколько вариантов.

«Либо проезд будет переустроен с выходом на улицу Захарова, либо потребуется корректировка проекта межевания с выделением отдельного земельного участка под дорогу. Эти варианты сейчас прорабатываются», ‒ ответил Иван Сорич.

По словам депутатов, за последний год удалось добиться значительного прогресса, в том числе по вопросу сквера.

«Если год назад застройщик в этом сквере нас убеждал, что здесь должно быть два, а лучше три дома. Потом, через какое-то время он согласен был продать эту землю городу за полмиллиарда рублей. Сейчас мы пришли к тому, что застройщик на своей земле за собственный счет, на собственные средства обустраивает общественное пространство — сквер, и мы действительно видим, что там есть продвижение», ‒ отметила Дина Биглова-Фатова.

Таким образом, в 30 микрорайоне Сургута начинают формировать полноценную городскую среду ‒ с общественными пространствами, дорогами и социальной инфраструктурой.