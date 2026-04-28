Стоимость строительства железнодорожного вокзала в Сургуте выросла до 10 млрд рублей. Об этом, как сообщает sitv.ru, заявил губернатор Югры Руслан Кухарук , отвечая на вопросы депутатов после отчета о работе правительства за 2025 год в думе округа. По его словам, объект подорожал из-за затянувшихся сроков строительства и пересмотра проектной документации.

Глава региона напомнил, что вокзал финансируют по схеме 50 на 50 — расходы делят между собой правительство Югры и корпорация «РЖД». При этом, по словам Кухарука, округ готов полностью выполнять свои обязательства, тогда как со стороны железнодорожной компании есть задержки с платежами.

«С учетом долгостроя, с учетом актуализации проектной документации объект сегодня уже удорожал до 10 миллиардов. Несомненно, это серьезная нагрузка, которая на 50 процентов ложится как на наш окружной бюджет, так и на инвестиционную программу корпорации „РЖД“», — сообщил Руслан Кухарук.

Один из депутатов предложил достроить объект только за счет окружного бюджета, однако губернатор пояснил, что этому мешают юридические ограничения. Он добавил, что отказываться от действующей схемы финансирования власти не собираются.

По словам главы региона, в 2026 году «РЖД» заложили на проект 500 млн рублей в своей инвестпрограмме. Со стороны округа финансирование также будет обеспечено пропорционально уже выполненным работам. На сегодняшний день, как уточнил Кухарук, на объекте уже освоено около 1,3 млрд рублей.

Изначально строительство вокзала планировали завершить в 2025 году, затем срок перенесли на 2027-й. Сейчас, по данным источника, речь идет как минимум о продлении работ до конца 2028 года. Во многом дальнейшие сроки будут зависеть от объема средств, которые «РЖД» направит на стройку.