Ретропоезд «Эшелон Победы» остановится в Сургуте на семь часов ‒ с 12:00 до 19:00

В Сургут 18 мая прибудет ретропоезд «Эшелон Победы». Передвижная выставка будет работать на станции города с 12:00 до 19:00 ‒ все желающие смогут бесплатно посетить вагоны и познакомиться с экспозицией, сообщает СвЖД.

Проект приурочен к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «Эшелон Победы» сделает остановки на 24 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО.

«Для Свердловской магистрали стало доброй традицией в мае отправлять в рейс музейно-выставочный передвижной комплекс «Эшелон Победы». Это дань уважения многим поколениям железнодорожников. Кроме того, «Эшелон Победы» выполняет важную роль сохранения исторического наследия: это необыкновенно зрелищная демонстрация подлинного подвижного состава», ‒ отметил начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев.

В составе поезда ‒ уникальные вагоны военного и послевоенного времени: аптека-перевязочная, санпропускник, вагон для тяжелораненых, хлебопекарня и кухня. На платформах размещена историческая военная техника. Отдельные вагоны посвящены памяти ‒ в них представлены архивные фотографии и материалы о вкладе железнодорожников в Победу.

Во главе эшелона ‒ паровозы Л «Лебедянка» и П-36 «Генерал». Их гудки будут сопровождать прибытие поезда на станции.

Во время стоянки в городах посетители смогут пройти внутрь вагонов, послушать экскурсии и сделать фотографии. На некоторых станциях организуют торжественные встречи с концертами, стихами и песнями военных лет, а также исторические реконструкции, воссоздающие атмосферу мая 1945 года.

Актуальный график движения «Эшелона Победы» можно посмотреть на сайте Свердловской железной дороги.

О том, как жители Сургута встречали ретропоезд «Эшелон Победы» в 2025 году читайте здесь. Тогда исторический ретропоезд собрал около 50 тысяч зрителей.