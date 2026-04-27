В Сургуте дорогу на проспекте Пролетарском не будут ремонтировать до 2027 года

Жители Сургута жалуются на состояние дороги на проспекте Пролетарском – покрытие разрушено, местами уже видны плиты. По словам горожан, ямочный ремонт не решает проблему. О ситуации сообщила сургутянка Гузелия Х.

«На Пролетарском проспекте от Перинатального центра до ТЦ «Вершина» убитая дорога. Плиты уже видны. Сегодня заплатки поставили и успокоились на этом. Возле УБР такая же ситуация. Зимой из-за колеи машины светофор несколько раз сносили. Поставили блоки на это место и забыли. Примите, пожалуйста, меры», – написала она в комментариях под постом администрации города.

В администрации Сургута подтвердили, что участок нуждается в капитальном ремонте, однако в ближайшие годы он не запланирован.

«Средства на это в бюджете города не предусмотрены на плановый период до 2027 года. Ямочный ремонт будут проводить по мере необходимости», – ответили в мэрии.

Власти также уточнили, что в рамках весенне-летней дорожной кампании на этом участке, в том числе в районе УБР, планируют провести работы по устранению колейности.

Напомним, зимой на участке дороги у остановки УБР на проспекте Ленина из-за глубокой колеи регулярно происходили ДТП: автомобили теряли управление, вылетали с проезжей части и сбивали светофор. Чтобы снизить аварийность, движение там частично ограничили, а ремонт решили перенести на теплый период после схода снега.