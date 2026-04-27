Полиция Сургута задержала подозреваемого после стрельбы у развлекательного заведения

В Сургуте возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой возле одного из развлекательных заведений города. Об этом сообщило УМВД Сургута. По данным полиции, подозреваемого уже задержали.

Сообщение о стрельбе поступило в дежурную часть накануне. После этого сотрудники полиции выехали на место и в короткий срок установили личности всех участников конфликта.

По предварительной информации, 29-летний житель Сургута из хулиганских побуждений сделал не менее трех выстрелов из травматического пистолета. В результате происшествия ранения получили двое мужчин 1988 и 1985 годов рождения.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство». В полиции уточнили, что сейчас все участники конфликта установлены.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему должны определить меру пресечения. Силовики продолжают следственные действия и оперативные мероприятия, чтобы установить полную картину произошедшего.