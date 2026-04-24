На набережной Сургута появятся светящиеся звезды с названиями городов-героев

В Сургуте на набережной Олега Марчука к Дню Победы появятся новые арт-объекты ‒ две декоративные звезды. Их установят у памятника жителям города и района, ушедшим на фронт в годы Отечественной войны. Конструкцию закупили в декабре 2025 года, сообщила корреспонденту СИА-ПРЕСС заместитель директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Инна Маматказина.

«Арт-объекты называются «Звезды». Мы закупили их в количестве двух штук. Они выполнены из кортеновской стали, а на поверхности методом лазерной резки сделаны надписи: на одной ‒ города-герои, на другой ‒ города трудовой славы», ‒ пояснила она.

Внутри каждой звезды предусмотрена подсветка, которая будет включаться в темное время суток.

«Планируем выполнить монтаж к праздничной дате ‒ к 9 мая», ‒ добавила Маматказина.

Общая стоимость арт-объектов составила около 600 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Сургуте к Дню Победы начали приводить в порядок памятники и мемориальные объекты. Всего в этом сезоне планируют привести в порядок четыре объекта.