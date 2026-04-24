В Сургуте приводят в порядок мемориалы и памятники ко Дню Победы

В Сургуте начали приводить в порядок памятники и мемориальные объекты к 9 Мая. Сейчас специалисты занимаются скульптурной композицией «Труженикам Сургутского рыбокомбината». Памятник очищают от старой краски, затем его зашпаклюют и полностью покрасят. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала заместитель директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Инна Маматказина.

«Сейчас у нас проходят подготовительные работы: очистка от отслоившейся краски, потом будет шпаклевание и окрашивание. Это точечная работа ‒ мы не снимаем покрытие полностью, а приводим в порядок поврежденные участки и затем окрашиваем всю конструкцию», ‒ отметила Маматказина.

Параллельно работы идут и на других объектах ‒ памятнике «Мужество рыбакам» и Мемориале Славы.

«На мемориале нужно затереть швы между плиткой, где-то подклеить отвалившиеся элементы. Плюс проводим уборку прилегающей территории», ‒ уточнила спикер.

В учреждении отмечают, что речь идет именно о косметическом ремонте после зимы, а не о реконструкции: «Это не вандализм, а последствия нашего климата. После зимы краска начинает отслаиваться, поэтому каждую весну и лето мы проводим такие работы».

Всего в этом сезоне планируют привести в порядок четыре объекта. Если позволит погода, работы завершат до 30 апреля.