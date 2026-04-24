Сургутян приглашают на мероприятия к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС

В воскресенье, 26 апреля, в Сургуте пройдут мероприятия, посвященные 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Жителей города приглашают почтить память погибших ликвидаторов и участников радиационных катастроф, сообщает администрация города.

В 11:00 у стелы «Ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС» (улица Чехова, 3) состоится памятное мероприятие. В нем примут участие представители администрации и Думы города, Русской Православной Церкви, а также родственники пострадавших.

Собравшиеся почтят память погибших минутой молчания и возложат цветы к стеле. Вход свободный.

В 14:00 мероприятия продолжатся концертной программой в Городском культурном центре (проспект Набережный, 56). Перед зрителями выступят творческие коллективы и артисты Сургута. Забронировать билеты можно по телефону 60-58-60.