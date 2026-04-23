Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

25 апреля

Мастер-класс «Здравствуй, весна»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 12:00.

Жителей Сургута всех возрастов приглашают на творческий мастер-класс, где они создадут интерьерную картину с изображением цветов. Работа будет выполнена из акрила. Мероприятие рекомендовано участникам старше десяти лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 600 рублей, взрослый ‒ 900 рублей. 6+

Выставка «Городские истории»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: с 12:00 до 20:00.

В Сургуте продолжает действовать выставка живописи и графики студентов Колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского. Молодые художники изобразили через призму своего восприятия виды Сургута и других городов России: ритмы улиц, спокойствие старых кварталов, интересную архитектуру. Выставка «Городские истории» – это свежий взгляд, юношеский драйв и впечатления к городскому пространству.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Медиа-лекция «Практики исторического активизма в городах России»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Исследователи Центра урбанистики ТюмГУ Артём Михалишин и Максим Мочалин расскажут гостям об истории формирования обществ охраны памятников в городах России, в том числе в Сургуте. На лекции будут рассмотрены различные практики в этой сфере: сбор средств на реставрационные работы, экскурсии, пешеходные маршруты, фотоколлажи, ведение публикационной деятельности и другое.

Телефон для справок: 24-25-62. Вход свободный. 12+

Концерт «Мозаика традиций»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

Народный самодеятельный коллектив ансамбля народного танца «Шатлык» унесет зрителей в захватывающее путешествие по традиционным башкирским обычаям и праздникам, связанным с разными временами года. Гостей ждут выразительные хореографические постановки, яркие и запоминающиеся костюмы, а также народная музыка.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Спектакль «Зельда»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 19:00.

На сцене театра зрители увидят монодраму о женщине, чей голос навсегда останется в тени «века джаза». Зельда – не просто жена Скотта Фицджеральда, автора «Великого Гэтсби», она художница, танцовщица, бунтарка. Главная героиня лежит в психиатрической лечебнице и сражается с диагнозом, прошлым и призраками любви, которая стала ее спасением и заточением.

Телефон для справок: 66-44-14. Цена билета: от 800 рублей. 16+

26 апреля

Досугово-игровая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

В библиотеке состоится интеллектуальная игра «Вселенная Булгакова», посвященная творчеству и биографии писателя Михаила Булгакова. Также гости смогут поучаствовать в «Игротеке», на которой познакомятся с играми народов мира под руководством интегративного психолога Антона Никулина. Помимо этого, в течение дня в библиотеке будет проходить литературная игра «Узнай героя по силуэту».

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Спектакль «Красная шапочка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Для детей и их родителей подготовили музыкальную постановку по всеми известной сказке Шарля Перро «Красная шапочка». Это история о маленькой девочке, которая идет навестить свою больную бабушку, а голодный Волк решает ее съесть. Конечно, всем известно, что сказка заканчивается благополучно. В спектакле будет представлено много забавных песен и доброго юмора.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Оленьими тропами»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

На музейном занятии все присутствующие узнают удивительные факты о северном олене, который играет важную роль в жизни коренного населения – ханты. Дети и взрослые станут участниками увлекательных традиционных игр и смастерят мягкую игрушку «вэли».

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Музейное занятие «Тайна книжного знака»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

В этот день жители и гости Сургута познакомятся с коллекцией экслибрисов из собрания музея. Также участников встречи ждет интересный мастер-класс по созданию эскиза.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 100 рублей, взрослый ‒ 120 рублей. 6+

Концертная программа ADIEMUS

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

На сцене филармонии прозвучит кантата Adiemus Карла Дженкинса, которая ранее звучала в фильме «Аватар». Уникальность этого направления в том, что произведения исполняются на вымышленном языке, понятном каждому на уровне ощущений и чувств. Оно соединяет академическую, джазовую и этническую музыку, народные инструменты разных стран, сценическое движение и хоровое пение.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 1 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

