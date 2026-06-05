Администрация, управляющие компании и общественники вышли на осмотр детских площадок Сургута

В Сургуте по поручению главы города Максима Слепова начался осмотр детских площадок во дворах. С началом летних каникул представители Администрации города совместно с депутатами, общественниками и представителями управляющих компаний проверяет игровые зоны на безопасность, чтобы заранее выявить возможные дефекты и снизить риск детского травматизма. Особое внимание уделяют исправности игровых элементов, целостности конструкций и наличию травмобезопасного покрытия.

Как пояснила заместитель директора департамента городского хозяйства Галина Набиева, речь идет не о разовой акции, а о системной работе администрации города. По ее словам, обращения жителей по поводу детских площадок пока немногочисленны, потому что летний сезон только начинается, однако в мэрии решили действовать на опережение. «Мы смотрим на соблюдение правил благоустройства, в том числе реагируем на обращения граждан. В данный момент их немного. Чтобы избежать несчастных случаев стараемся делать обходы заблаговременно. Поскольку площадок много, на их обход потребуется около месяца. В случае обнаружения замечаний требования будут направляться в адрес государственной жилищной инспекции и управляющих компаний», – отметила представитель администрации.

Среди основных критериев проверки — работоспособность игровых элементов, наличие ударопоглощающего покрытия и общее состояние конструкций. В Сургуте таким покрытием чаще всего служат резиновая плитка, монолитное резиновое основание или песок. Если площадка небезопасна, управляющая компания должна ограничить доступ к поврежденному элементу, а в отдельных случаях — вплоть до демонтажа.

Сами управляющие компании уверяют, что контроль за состоянием дворовых игровых комплексов ведется постоянно. Заместитель главного инженера по эксплуатации УК «Система» Оксана Букина рассказала, что только в ее зоне ответственности находится 67 детских площадок. Осмотры, по ее словам, проходят ежедневно, квартально и ежегодно, а все замечания фиксируются в специальных журналах и актах. «Если это аварийная заявка, она выполняется буквально в этот же день. Если не аварийная и ремонту не подлежит, то комплекс консервируется, составляется пакет документов и демонтируется в последующем», — пояснила она.

Отдельную роль в кампании должен сыграть и народный контроль. Жильцы, заметившие поломку, могут обратиться к мастеру на участке или в аварийно-диспетчерскую службу — телефоны размещены на информационных стендах и в подъездах домов. По словам Оксаны Букиной, на такие обращения стараются реагировать максимально быстро: «По заявкам, которые поступают с детских площадок, стараемся буквально за час-два отреагировать».

К проверкам подключилась и «Молодая гвардия Единой России». Ее представитель Григорий Григорян сообщил, что общественники намерены взять под свой контроль до 200 площадок из 700, находящихся в городе. По его словам, задача организации — не подменять администрацию или управляющие компании, а помочь охватить больше дворов и быстрее передавать информацию о проблемах. В проверках планируют задействовать депутатов, общественников и сами управляющие организации. Если дефект выявят, общественники намерены добиваться оперативного ограждения опасной зоны и передачи информации ответственным службам. «Дети — наше будущее, и их здоровье в приоритете», — сказал Григорий Григорян.

Параллельно в городе остается и другой вопрос — обновление самих площадок. Основные механизмы для этого — программа «Комфортная городская среда» и инициативное бюджетирование. Последний вариант в администрации называют самым действенным. Именно через эти инструменты можно не только устранять дефекты, но и создавать новые, более современные и безопасные пространства для детей.

При поддержке Администрации Сургута