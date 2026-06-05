В Югре хотят отменить бесплатную ночную парковку у аэропортов и вокзалов

В Югре планируют отменить бесплатную ночную парковку возле аэропортов, железнодорожных вокзалов и речных портов. Соответствующий законопроект депутаты окружной думы уже приняли в первом чтении, сообщает NEFT.

Сейчас автомобилисты могут бесплатно пользоваться платными парковками у транспортных объектов по выходным и праздничным дням, а также в будни с 19:00 до 08:00. После вступления изменений в силу это правило перестанет действовать на территориях, непосредственно прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры.

Власти объясняют нововведение требованиями безопасности. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что аэропорты, вокзалы и речные порты работают круглосуточно и принимают большой поток пассажиров. Бесплатные стоянки нередко приводят к заторам и затрудняют проезд спецтранспорта, включая машины скорой помощи, пожарной службы и общественный транспорт.

Предполагается, что платный режим работы парковок с барьерным доступом позволит снизить нагрузку на привокзальные площади и упорядочить движение транспорта.

В настоящее время платные парковки уже действуют возле аэропортов Сургута и Нижневартовска. В аэропорту Ханты-Мансийска такой режим пока работает в тестовом формате. После принятия закона льготные периоды для этих парковок будут официально отменены.

Изменения также приведут окружное законодательство в соответствие с федеральными нормами, которые были скорректированы летом 2024 года.

Для сургутян тема парковки возле аэропорта остается актуальной. Напомним, с 20 апреля в воздушной гавани изменились правила пользования привокзальной площадью. Интервал между бесплатными заездами сократили с 60 до 30 минут. При этом бесплатное пребывание у терминала по-прежнему ограничено 20 минутами — этого времени, по мнению администрации аэропорта, достаточно для посадки и высадки пассажиров.

Между тем, ранее депутаты потребовали не откладывать решение проблем аэропорта Сургута. Сейчас автомобилистам предлагают пользоваться бесплатной стоянкой на месте бывшего авторынка. Однако, она расположена далеко от терминала, а информация о шаттле, который доставляет пассажиров к аэропорту, практически отсутствует.