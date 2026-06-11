Госдума повысила госпошлины для мигрантов за гражданство и вид на жительство

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о существенном повышении государственных пошлин для мигрантов. Об этом сообщили «Ведомости». Пошлина за прием в гражданство России и выход из него вырастет в 12 раз — с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей. Стоимость оформления вида на жительство увеличится в пять раз — с 6 тысяч до 30 тысяч рублей.

Разрешение на временное проживание подорожает почти в восемь раз — с 1,92 тысячи до 15 тысяч рублей. Также вырастет пошлина за выдачу разрешений работодателям на привлечение иностранных работников: она составит 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что 9 июня депутаты приняли в первом чтении еще один законопроект в сфере миграционной политики. Он предполагает передачу МВД части полномочий Минтруда по регулированию трудовой миграции, включая утверждение перечней востребованных профессий для квалифицированных иностранных специалистов.

По словам Вячеслава Володина, решения направлены на совершенствование миграционной политики. С 2024 года Госдума приняла 27 федеральных законов в этой сфере, 21 из них разработали депутаты.

«Потому что мы, увеличив от 5 до 12 раз размер взимаемой пошлины, в том числе влияем на уровень приезжающих», — сказал Вячеслав Володин. Он добавил, что это должны быть состоявшиеся и добившиеся многого люди.

3 июня Совет Федерации также одобрил закон о штрафах до 50 тысяч рублей для мигрантов, которые отказались от медосвидетельствования. Согласно документу, расходы на такие процедуры будут нести сами иностранные граждане либо их работодатели.