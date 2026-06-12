В Сургуте проходят рейды по водным объектам

С наступлением тепла жители Сургута все чаще стали отдыхать возле воды. Но разрешенных и безопасных мест для купания в городе нет, и, чтобы минимизировать риски для людей, представители администрации и спасатели проводят рейды по водным объектам. Они следят, чтобы сургутяне не нарушали правила, объясняют, почему купание может быть опасным, раздают листовки с правилами пребывания у водоемов.

«Людям рекомендовано не заходить в воду, и, соответственно, соблюдать меры безопасности на водных объектах. Мы объясняем базовые правила поведения и рассказываем о средствах защиты от утопления. Также совместно с администрацией мы разместили у воды необходимые материалы − от информационных табличек до спасательных кругов. С их помощью, в случае чего, любой прохожий сможет оказать помощь пострадавшему на воде», ‒ рассказал представитель спасательного поста Сергей Лепкалов.

Участники рейда обращали внимание горожан на то, что заходить за установленные на берегу Саймы железные ограждения нельзя. У этого есть определенный резон. «Сейчас идет еще у нас противопаводковый период. Мы видим, что достаточно воды много, и она зашла уже на подмостки сооружения. Эти ограждения выставлены с целью обеспечения безопасности отдыхающих граждан», ‒ пояснила представитель управления по делам ГО и ЧС администрации города Сургута Елена Гусева.

В Сургуте есть три места, где можно комфортно и безопасно отдыхать у воды — разумеется, если не лезть в воду. «Это место отдыха у водоема Сайма в районе парка за Саймой. Это водоем между улицами Мелик-Карамова и Югорским трактом. И зона отдыха на реке Черная, это пятый километр по улице Аэрофлотская. Это официальные зоны, они приняты и утверждены распоряжением администрации города», ‒ указала представитель администрации.

Пока добровольцы рейда работали на суше, спасатели патрулировали территорию на моторной лодке. «Администрация города Сургута с нами заключен контракт на организацию спасательных постов на водных объектах. Это река Сайма, центр отдыха «Эдем» между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом и водохранилище Суругтской ГРЭС-2 в районе СТСН «Черемушки», ‒ добавил Сергей Лепкалов.

На территории Саймы находятся два спасателя − ежедневно с 11:00 до 21:00. В таком режиме они будут работать от начала июня до конца августа. В основном они занимаются наблюдением и предупреждением жителей об опасности нахождения в воде. У них в арсенале моторная лодка, спасательные жилеты, аптечка, средства связи и другое необходимое обмундирование.

«Обмундирование и оборудование предоставлено администрацией города: спасательные концы Александрова, спасательные круги, лодки, моторы. Мы укомплектованы полностью», ‒ сообщил представитель спасательного поста.

С приходом летней жары контроль за водными объектами будет усилен. «На обозначенных водоемах у нас постоянно работает десять человек, и еще в патрульных группах ежедневно порядка четырех. Когда необходимо усиление, мы дополнительно привлекаем сотрудников Сургутского отделения Государственной инспекции по маломерным судам и сотрудников УМВД России по Сургуту. И дополнительно усиливаемся контрольным управлением, отделом по работе комиссии по делам несовершеннолетних и добровольными народными дружинами. Порядка 30 человек может быть выведено патрулирование водных объектов», ‒ объяснила Елена Гусева.

Также в полномочия патрульных групп входит право составлять протоколы об административных правонарушениях. Согласно закону Югры, за купание в водоемах можно получить предупреждение или штраф в размере от 500 до 2 000 рублей. А родители, которые не обеспечили безопасность детей на водоемах, могут заплатить от 1 000 до 3 000 рублей. В администрации напомнили: если вы стали очевидцем несчастного случая, следует незамедлительно сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

При поддержке Администрации Сургута