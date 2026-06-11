В России снизят НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми

В России для работающих родителей с двумя и более детьми и невысокими доходами подоходный налог снизят до 6%. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, сообщает РБК. Глава государства отметил, что власти продолжают выполнять ранее взятые социальные обязательства и вводят новые меры поддержки. «Мы не только строго выполняем все ранее взятые социальные обязательства, но и вводим новые меры поддержки», — сказал Владимир Путин в ходе совещания.

На встрече также обсудили укрепление благополучия семей с детьми. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила, что Социальный фонд начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. Дополнительно такие выплаты уже назначили 21 тысяче семей.

Ранее, 8 июня, председатель правительства Михаил Мишустин поручил оперативно приступить к выполнению задач, которые президент поставил на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Михаила Мишустина, уже со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам сбалансированного экономического роста. Ключевую роль в этой работе, как отметил премьер, должны сыграть регионы.

Среди приоритетных направлений глава правительства назвал поддержку малого и среднего бизнеса.