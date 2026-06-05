Югра и «Геоскан» подписали соглашение о развитии беспилотных технологий

Югра и компания «Геоскан» договорились развивать беспилотные технологии для мониторинга лесов, геодезии, картографии и контроля инфраструктурных проектов. Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Югры Руслан Кухарук и генеральный директор компании Алексей Юрецкий, сообщает РИЦ «Югра».

Документ стал продолжением совместной работы, которая уже дала первые результаты. Одним из ключевых направлений станет применение дронов для контроля лесных массивов. Беспилотники помогут отслеживать пожароопасную обстановку и выявлять незаконные вырубки.

Еще одно направление — геодезия и картография. С помощью беспилотной аэрофотосъемки регион сможет получать точные пространственные данные для территориального планирования и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Также стороны намерены развивать инфраструктуру связи для полетов. Она нужна для управления дронами за горизонтом и безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем.

В мае в Югре уже прошли успешные испытания дрона самолетного типа «Геоскан 701 Видео». Аппарат сохранял устойчивую связь и передавал качественный видеосигнал в реальном времени на расстоянии больше 100 км от точки взлета. Управление и передача данных шли по каналам оператора, созданным при поддержке правительства региона.

Алексей Юрецкий назвал Югру одним из лидеров среди регионов по созданию наземной инфраструктуры для полетов беспилотников.

«Мы рады, что в этой технологии есть и наша заслуга. Накопленные решения по видеомониторингу — от задач топливно-энергетического комплекса и энергетики до охраны лесов и тушения пожаров — прекрасно масштабируются на просторах Югры, особенно с такой качественной связью. Наша задача сейчас — показать весь спектр наработок, а дальше уже вместе посмотрим, какая заинтересованность проявится в первую очередь», — поделился Алексей Юрецкий.

Руслан Кухарук отметил, что соглашение связано с реальной цифровизацией экономики региона. «Беспилотные авиационные системы — это не завтрашний день, а настоящее современного хозяйства. Точные данные, получаемые с дронов в режиме реального времени, критически важны для принятия управленческих решений на уровне всего региона», — подчеркнул Руслан Кухарук.

Договоренности, достигнутые на ПМЭФ-2026, лягут в основу дорожной карты. Она должна помочь Югре стать одной из ключевых площадок страны для внедрения беспилотных авиационных систем.