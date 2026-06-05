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В Сургуте показали мультфильм о большом пути воды до городского крана: автор истории – сотрудница Горводоканала

В Сургуте презентован мультфильм по сценарию работника Горводоканала

В Сургуте показали мультфильм о большом пути воды до городского крана: автор истории – сотрудница Горводоканала
Фото администрации Сургута

В Сургуте прошла презентация мультфильма «История одной Капли» — анимационной истории о воде, ее пути к человеку и обратно. За этим небольшим по хронометражу проектом стоит большая совместная работа: сотрудников Горводоканала, автора литературной истории, руководителя детской студии мультипликации и самих детей, которые превратили производственную тему в понятный и живой рассказ. В итоге получился не просто познавательный мультфильм, еще один способ показать горожанам, особенно детям, насколько важно водоснабжение для жизни большого города.

В Горводоканале подчеркивают: сама идея мультфильма выросла из более широкой работы с подрастающим поколением. Предприятие проводит экскурсии, разрабатывает экологические уроки для школьников разных возрастов и студентов, в целом старается рассказывать о своем производстве так, чтобы люди понимали его масштаб и значение. Руководитель организационно-документационного управления СГМУП «ГВК» Елена Санкина говорит, что для предприятия это вопрос не имиджа, а осознанности. «Многие люди не совсем понимают, что мы делаем, насколько это глобально, круто и важно для города», — отметила она.

Сценарной основой для мультфильма стала история, написанная сотрудницей Горводоканала, инженером первой категории управления информационных технологий Любовью Филимоновой, которая публикуется под псевдонимом Любовь Кошкина. Она рассказала, что сначала появилась целая книга «История воды» — цикл рассказов, в которых производственная тема подана через художественный взгляд. Финальной частью книги как раз и стала история капли воды, которая была всем.

«Это история о том, как капля воды вообще путешествует, как она проходит через все наши сооружения. Как вода добывается, транспортируется, очищается. И капля воды проходит через все это, и сначала ей все не нравится, но потом она приносит людям радость, очищается, возвращается и делится опытом. Так и родился сценарий», — объяснила Любовь Филимонова. По ее словам, эта история не только о воде, но и вообще об опыте, который человек проходит в жизни.

Перейти от текста к экрану помог случай. Когда дочь автора начала заниматься в студии «Аниматика», возник разговор о возможном сценарии для мультфильма. Руководитель студии Евгения Буторина вспоминает, что сначала коллектив вообще хотел поэкспериментировать с новыми техниками и даже думал работать с нейросетями. Но затем в руки аниматоров попала история о воде. «Мы почитали сценарий и начали работать», — рассказала она. Правда, в процессе возникли технические сложности: из-за проблем с программой часть задуманного пришлось переделывать. В итоге команда вернулась к своей основной технике — стоп-моушн анимации, то есть покадровой съемке, где каждый герой буквально оживает вручную.

Студии «Аниматика» в прошлом году исполнилось десять лет. Здесь занимаются более 25 детей, а непосредственно над мультфильмом работали около 22 человек. Как рассказала Евгения Буторина, мультфильм длится около двух минут, а главная героиня — капля, которая отправляется в путешествие и постепенно открывает для себя новый мир. По словам руководителя студии, дети, отрисовывая кадры и снимая историю, проживали ее через творческую работу: лепили, рисовали, фотографировали, покадрово двигали персонажей и собирали все это в цельное анимационное высказывание.

Для Горводоканала это сотрудничество важно еще и потому, что детский язык иногда оказывается убедительнее любой официальной информации. Как заметила Елена Санкина, если важная тема проходит «через детские ручки», то и взрослыми она воспринимается правильнее. Именно поэтому на предприятии считают такие форматы особенно нужными. Речь идет не только о просвещении, но и о попытке объяснить простую вещь: вода в кране — это не данность, а результат огромной и сложной работы, которую большинство людей в повседневной жизни просто не замечает.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 12:08, просмотров: 41, комментариев: 0
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  5. ​Карго-культ в российской экономике: будем строить самолеты из соломы? 5284
  6. ​Коротко о Думе ‒ ремонт школ, дороги, «Барсова гора» и ледовый спорткомплекс 5101
  7. ​Кто отвечает за хаос с самокатами в Сургуте? 4640
  8. ​Нет времени на подумать 4170
  9. ​Правильная реакция 3925
  10. ​7 мая – День радио. Что мы на самом деле знаем о радиоволнах? 3647

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