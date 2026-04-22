В Сургуте ждут экспертизу по школе №44 после выявленных трещин

В Сургуте ожидают результаты экспертизы по школе №44, где в начале апреля выявили трещины в нескольких кабинетах. Вопрос о состоянии здания и возможных сроках ремонта обсудили народные избранники на заседании комитета Думы по социальной политике.

Депутат Дина Биглова-Фатова отметила, что ситуация остается неопределенной, и попросила уточнить, когда появятся выводы специалистов:

«Вопрос, который буквально сейчас висит в воздухе, по школе 44. Как обстоят дела? Когда мы получим экспертизы, началась ли она уже, и в связи с этим, насколько могут сдвинуться те планы, которые мы сейчас фиксировали по ремонтам школ, появятся потребности добавить средства по 44-й школе?» – обратилась она к представителям администрации.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Галина Набиева подтвердила, что в здании зафиксированы нарушения конструктивных элементов, которые могут представлять опасность.

«Там было нарушение конструктивного элемента, есть опасность в части обеспечения безопасности, в связи с чем было собрано заседание КЧС, осмотрен объект, после этого было принято решение блок закрыть, перекрыть полностью туда доступ», – пояснила она.

По словам Набиевой, сейчас школа только готовится к обследованию: подрядчика еще предстоит определить через конкурсную процедуру.

«Сейчас на данный момент выполняется процедура определения подрядной организации для проведения обследования и определения тех или иных проектных работ», – отметила она.

Именно результаты экспертизы дадут понимание масштаба проблемы.

«По объему работ мы сейчас пока не можем сказать, необходимо заключение эксперта, насколько масштабное там нарушение конструктивы и насколько придется вмешиваться в конструктивный элемент в здании. Ждем эксперта», – добавила представитель департамента.

Предварительно обследование займет около месяца, после чего станет понятно, какие работы потребуются и сколько они будут стоить.

Напомним, школу №44 перевели на дистанционное обучение с 6 апреля. Такое решение приняли после планового осмотра, когда обслуживающая организация выявила трещины. Доступ в здание для учеников и сотрудников временно закрыт до завершения обследования.

Учебный процесс при этом продолжается: занятия проходят онлайн. Для выпускников 9-х и 11-х классов организованы очные консультации на базе лицея имени генерал-майора В. И. Хисматулина.