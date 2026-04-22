Депутат Думы Сургута проверил ход строительства улицы Железнодорожной

В Сургуте продолжается развитие дорожной сети в восточном микрорайоне ‒ здесь планируют построить новую улицу Железнодорожную. Ход подготовки к строительству оценили участники партийного десанта, в том числе депутат городской Думы Александр Олейников.

«Это у нас старый микрорайон, как всем известно, но в нем появляются новые дома ‒ жилые дома, многоквартирные, частный сектор. То есть люди сюда переезжают жить. Следовательно, нужно делать дороги, тротуары, освещение. Поэтому этот проект нужен городу и нужен жителям этого микрорайона», ‒ отметил депутат.

Новый участок дороги протяженностью около 530 метров планируют построить до конца 2026 года. Финансирование проекта составит более 80 млн рублей из местного бюджета, сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС во время выезда на место строительства.

Проект уже прошел государственную экспертизу. Сейчас идет определение подрядчика, рассказал заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства» Евгений Васюков:

«В составе данной дороги предусмотрено две полосы движения по три метра каждая, тротуар, освещение, ливневая канализация, а также переустройство сетей электро- и теплоснабжения. В настоящий момент конкурсная документация у нас определяет поставщика. Планируем, что к концу мая у нас появится подрядчик, и сразу после заключения контракта приступим к выполнению строительно-монтажных работ. Надеемся все работы завершить до конца текущего года».

По его словам, все инженерные сети будут перенесены с учетом проектных решений, чтобы разместить и проезжую часть, и тротуар, который будет только с одной стороны дороги.

Представитель администрации города также добавил, что развитие дорожной сети в микрорайоне ведется поэтапно.

«В данном микрорайоне мы в прошлом году выполнили улицу Тюменскую. В этом году планируем выполнить Железнодорожную, а дальше улицу Мостостроительную. Микрорайон развивается, поэтому здесь нужны транспортные артерии ‒ автомобильные дороги. В благоустройство текущей дороги также предусмотрены и подъезды к домам», ‒ подчеркнул он.

Выезд прошел в рамках партийного десанта, который регулярно организуют для контроля за объектами, включенными в народную программу. Как рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева, такие проверки проходят несколько раз в месяц.

«Партийные десанты у нас проходят ежемесячно, несколько раз в месяц. Мы выезжаем на те объекты, которые у нас находятся в народной программе ‒ «Карта развития Югры», партии «Единая Россия». Те объекты, которые уже сданы, мы смотрим, как они эксплуатируются, все ли хорошо с ними, нет ли каких-то повреждений, по крайней мере видимых», ‒ рассказала спикер.

По ее словам, в этом году особое внимание уделяют дорожной инфраструктуре.

По оценке Александра Олейникова, реализовать проект в заявленные сроки вполне возможно: «Объем работ на самом деле небольшой. Есть подрядные организации, которые могут их выполнить. Все будет проходить с нашим контролем и вниманием».

Народный избранник также добавил, что строительство новой дороги ‒ это продолжение уже начатого благоустройства.