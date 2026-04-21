«Библионочь» в Сургуте объединила традиции, музыку и литературу народов России

Более 1 200 человек посетили «Библионочь ‒ 2026» в Сургуте. В этом году всероссийская акция прошла в Центральной библиотеке имени А.С. Пушкина под девизом «Единство народов – сила России». Главной темой вечера стало многообразие культур народов страны. Гости не только знакомились с традициями, но и участвовали в мастер-классах, выставках, музыкальных и танцевальных программах, сообщает администрация города.

Посетителям показывали народные инструменты, учили основам певческого мастерства, а школа танцев «Ритм гор» провела программу с кавказскими танцами.

Одним из событий вечера стал театр теней со спектаклем «Общее дело», который создали сургутский писатель Вячеслав Сазанович и участники театра теней «Сказки Севера».

Отдельной площадкой стала выставка народных костюмов в зале иностранных языков ‒ ее посетили более ста человек.

Часть программы посвятили литературе. Для гостей подготовили книжные выставки об истории и традициях народов России, а также экспозицию «Героический эпос» о богатырях и персонажах эпических сказаний разных народов.

Как отметили организаторы, «Библионочь» в этом году получилась не только познавательной, но и объединяющей ‒ многие гости выразили желание снова прийти на акцию в следующем году.