В Сургуте прошла защита инициатив в рамках проекта «Мои наставники»

В Сургуте прошел муниципальный этап защиты социальных инициатив в рамках федерального проекта «Мои наставники». Площадкой для презентации стало местное отделение партии «Единая Россия». На суд экспертов свои идеи представили 13 студентов сургутских вузов и ссузов — СурГПУ, СурГУ и СИУЭиП.

Проект инициирован «Женским движением Единой России» при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Его ключевая особенность — работа студентов в связке с наставниками. Кураторами молодых участников стали представители градообразующих предприятий, предприниматели, депутаты, а также специалисты в сферах медицины, спорта, образования и молодежной политики. Такой формат позволяет не просто оформить идею, но и сразу проверить, насколько она применима в реальной городской повестке.

Исполнительный секретарь городского отделения «Единой России» Алена Соловьева напомнила, что в Югре проект проходит уже в третий раз. По ее словам, работа над инициативами началась еще в январе: наставники и участники регулярно встречались, обсуждали темы, цели и механизмы реализации. Оценивали проекты по нескольким критериям — актуальности, значимости для города и региона, стоимости и возможности практического воплощения. В итоге из 13 представленных идей предстояло выбрать только три.

Тематика проектов охватила сразу несколько направлений: поддержку участников СВО и их семей, экологические акции, развитие культуры, спорта и просветительских программ, помощь незащищенным категориям жителей, а также организацию молодежных форумов и фестивалей. Таким образом, конкурс показал, что у сургутских студентов есть интерес не только к учебным или творческим задачам, но и к конкретным общественным изменениям.

В состав экспертного совета вошли представители администрации города, окружной думы, общественных организаций и участники специальной военной операции. Одной из самых заметных стала дискуссия вокруг проектов, которые касались городской среды и общественной культуры. Заместитель главы Сургута Виталий Малыхин выделил инициативу «Театр этикета». По его словам, интерес проекта в том, что через интерактивную и иммерсивную форму он помогает говорить о бытовой культуре, деловом письме и основах протокола. Такой подход, считает он, может стать живым и понятным способом вернуть внимание к нормам общения и общественного поведения.

Еще одной идеей, которую эксперт назвал не новой, но действенной, стало создание открытых волейбольных площадок. По мнению Виталия Малыхина, для крупного города таких пространств сегодня не хватает, особенно с учетом того, что волейбол остается одним из самых доступных видов спорта. Именно такие проекты, не самые громкие по форме, но понятные и востребованные, способны влиять на качество городской среды.

О важности социального звучания молодежных инициатив говорила и депутат думы Югры, президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева: «Среди множества перспективных инициатив особо выделю проект «Голос педагога». Ни для кого не секрет, что сегодня мы сталкиваемся с серьезной проблемой нехватки педагогических кадров – как количественной, так и качественной. Проект «Голос педагога» призывает обратить внимание социума, школьников, родителей и самих педагогов на колоссальную важность профессии. Ведь стать педагогом высокого уровня, который признан и уважаем обществом, — это огромная ответственность и честь».

По словам Ларисы Белоцерковцевой, есть три профессии, которое общество должно взращивать, оберегать и развивать: педагог, врач и спасатель. «То, что партия «Единая Россия» и «Женское движение» поднимают эти вопросы и демонстрируют их через творчество нашей молодежи, заслуживает особого внимания и благодарности всем наставникам и молодым исследователям», – резюмировала она.

Победителями муниципального этапа стали студенты СурГУ и СурГПУ: Валерия Горбачева с проектом «Просветительский театр этикета «Особое искусство», Илья Белоусов с проектом «Волейбол в каждый двор» и Варвара Баяндина с проектом «Голос педагогов». Теперь им предстоит защитить свои идеи в Ханты-Мансийске, откуда пять лучших региональных проектов отправятся на федеральный этап.

