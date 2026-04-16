Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

18 апреля

Литературная суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

В библиотеке пройдет обсуждение юмористического рассказа Надежды Тэффи «Талант», а также разговор об амбициях, честности и настойчивости. В течение дня все желающие смогут поучаствовать в литературной игре «Факт или вымысел», где им предстоит отделить правдивые высказывания о писателях и поэтах от мифов.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Мастер-класс «Время театра»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Жители Сургута всех возрастов могут принять участие в творческом мастер-классе от бутафоров Сургутского музыкально-драматического театра. Вместе с организаторами гости создадут венецианскую маску. Мастер-класс проходит в рамках выставки «Пространство театра» и рекомендован участникам старше 10 лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный ‒ 350 рублей. 6+

Открытие выставки «Городские истории»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

В «Порту» состоится открытие выставки «Городские истории», которая представит живопись и графику студентов Колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского. Молодые художники изобразили через призму своего восприятия виды Сургута и других городов России: ритмы улиц, спокойствие старых кварталов, интересную архитектуру. Выставка «Городские истории» – это свежий взгляд, юношеский драйв и впечатления к городскому пространству.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 250 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Всероссийская акция «Библионочь»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: с 18:00 до 21:00.

Детей и их родителей приглашают на всероссийскую акцию, девиз которой: «Единство народов – сила России!» Гостей ждет очень насыщенная программа: выставка «12 эпических героев», посвященная эпическим сказаниям и их персонажам; мастер-классы по народным ремеслам; викторины и настольные игры по русским сказкам; музыкальные и танцевальные номера и многое другое.

Телефон для справок: 28-56-93. Вход свободный. 6+

Юбилейный концерт «Город поет» вокального ансамбля «Ассорти»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 18:00.

Вокальный ансамбль «Ассорти» празднует десять лет. В честь этого юные артисты засияют как настоящие звезды и расскажут зрителем, как кирпичик за кирпичиком строился их творческий путь из репетиций, премьер и творческих побед.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

19 апреля

Народный праздник «С весной поздравляем – Красную горку встречаем!»

Место проведения: Центральная площадь Сургута, пересечение проспекта Ленина и улицы Университетской. Время: с 11:00 до 16:00.

В Сургуте пройдет народный праздник и весенняя ярмарка местных производителей. Для жителей и гостей города выступят творческие коллективы, будут работать детские интерактивные зоны, а также пройдут традиционные весенние забавы.

Телефон для справок: 24-78-39. Вход свободный. 0+

Музейный праздник «В гости к Домовому»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

Дети и взрослые попадут на день рождения духа купеческого дома – Домового. Именинник познакомит гостей с поверьями, обычаями и правилами поведения в купеческом доме. Помимо этого, для всех присутствующих подготовили удивительные рассказы, игры и авторский подарок.

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Спектакль «Приключения Маши и Вити»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16. Время: 12:00 и 14:00.

Юных и взрослых горожан приглашают на музыкальный спектакль, который повествует о смелой и мечтательной Маше и рассудительном Вите. Вместе они отправляются в настоящее сказочное царство, чтобы победить Кощея Бессмертного.

Телефон для справок: 71-18-18. Цена билета: 600 рублей. 0+

Музыкальная сказка для детей «Репка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 13:00.

Два баяниста Ринат Валиев и Пётр Мазурик представят юным зрителям занимательную версию русской народной сказки «Репка». Сказка выбрана не случайно, ведь она учит тому, что любую проблему легче решать сообща, чем в одиночку, и даже маленький вклад приносит большую пользу в общее дело.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Интерактивная экскурсия «Маленькая страна»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Жителей Сургута всех возрастов приглашают на интерактивную экскурсию по выставке «КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство». Участники мероприятия смогут полюбоваться куклами из текстиля, дерева, папье-маше и фарфора.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям от четырех до шести лет ‒ 50 рублей, детям от семи до 18 лет ‒ 100 рублей, взрослым ‒ 200 рублей. 6+

Концертная программа «Урал – от сердца!»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

В Сургут вернулся фестиваль «Зеленый шум». В этот вечер Государственный академический ансамбль танца «Урал» с радостью представит сургутянам программу «Урал –от сердца!». В концерте собраны лучшие номера за 45 лет истории коллектива. Зрителям подарят выразительные художественные выступления, которые дополнит живая музыка и красочные костюмы.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.