В Сургуте начали готовить памятники Великой Отечественной войны к 81-й годовщине Победы

В Сургуте началась подготовка к празднованию 81-й годовщины Победы. Об этом сообщила администрация Сургута. Специалисты «Лесопаркового хозяйства» уже приступили к приведению в порядок памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Работы пройдут на «Мемориале Славы», у памятника «Сургутянам, ушедшим на фронт в 1941-1945 годах», у скульптурной композиции «Труженикам Сургутского рыбокомбината» и памятника «Мужеству рыбаков Сургута».

На объектах запланированы очистка памятников, уборка прилегающих территорий от мусора и проверка освещения. На «Мемориале Славы» также проведут мелкий косметический ремонт: покрасят звезду, лавочки и урны, отремонтируют плитку.

Кроме того, специалисты выполнят шпаклевку и покраску памятников, а также заменят информационные таблички с QR-кодами.

В администрации напомнили, что каждый из этих объектов связан с историей героизма, стойкости и памяти о войне. Власти также подчеркнули, что за порчу памятников предусмотрена административная и уголовная ответственность. Это касается нанесения надписей и граффити, загрязнения территории и неподобающего поведения.