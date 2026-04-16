Власти Сургута возбудили 22 административных дела из-за невывоза снега

За зиму в Сургуте проверили 19 900 объектов – в первую очередь специалисты смотрели, как убирают и вывозят снег. По итогам проверок власти выдали 150 профилактических уведомлений, 69 предостережений и 70 предписаний. В 22 случаях дело дошло до административных дел – требования просто проигнорировали, рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС начальник отдела административного контроля контрольного управления администрации города Рифат Галиуллин.

По его словам, город контролируют не только с помощью аппаратно-программного комплекса «Дозор», но и во время выездных обследований:

«Дозор – это техническое средство, которое, скажем так, в основном все равно имеет вспомогательный характер, так как все мероприятия контрольно-надзорные проводятся в большинстве случаев людьми. В зимний период, который длится с 15 октября по 15 апреля, помимо «Дозора», сотрудники контрольного управления проводят выездные обследования».

В администрации отмечают, что основным нарушением зимой по-прежнему остается несвоевременный вывоз снежных масс с дворовых и частных территорий.