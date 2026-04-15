Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум» вернется в Сургут с концертами и спектаклями

С 17 апреля по 2 мая в Сургутской филармонии пройдет Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум». В программе − концерты, мюзиклы, хореография и симфоническая музыка. Об этом сообщили siapress.ru в пресс-службе учреждения.

«Это необычайная возможность увидеть разные виды искусства под другим ракурсом, заново влюбиться в уже известные произведения и стать свидетелем момента, когда талант и хорошие амбиции молодых артистов достигают небывалого масштаба. В 2026 году фестиваль пройдет под знаком творческого партнерства Югры и УрФО. В календаре культурных событий России концерты Свердловской детской государственной филармонии, Челябинской государственной филармонии подобны ярким уральским самоцветам. Благодаря фестивалю «Зеленый шум» интересную коллекцию увидят и югорчане», − говорится в сообщении.

Открытие состоится 17 апреля в 19:00 в большом зале. На сцене выступят победители Кубка мира и Чемпионата России по баяну и аккордеону − Лев Соломонович, Константин Рябин и Никита Кузнецов. Они представят техническую виртуозность игры на баяне и аккордеоне и импровизационную технику, далекую от привычных академических шаблонов. В программе — классические произведения и эстрадные хиты в новой интерпретации. В концерте также примут участие камерный оркестр «Былина» под руководством Ивана Крайника и чемпион мира Ринат Валиев. Ведущий вечера – чемпион мира Александр Селиванов.

19 апреля зрителям представят программу «Урал – от сердца!» Государственного академического ансамбля танца «Урал». Коллектив покажет хореографические номера, посвященные народной культуре и традициям.

«Под руководством художественного руководителя Светланы Лукиной и балетмейстера Алексея Разина коллектив раскроет богатую палитру народной жизни через искусство хореографии. Поэтичные миниатюры и яркие плясы – каждый номер представляет собой сочетание мастерской трюковой техники и благородной грации артистов», − добавили в филармонии.

Отдельный блок фестиваля займут музыкальные постановки по произведениям Александра Пушкина. 22 апреля покажут «Капитанскую дочку», а 23 апреля − «Дубровского».

«В руках команды Сергея Боднева пушкинские строки из книжных превратятся в осязаемые и современные. Актуальные музыкальные жанры и необычные сценические решения не упростят множества смыслов, а сделают их доступными каждому, напоминая, почему эти сюжеты не теряют своей значимости по сей день», − рассказали в учреждении.

26 апреля на сцене филармонии выступят Джаз-хор Свердловской детской филармонии и Симфонический оркестр Сургута под управлением Дмитрия Волосникова. Они исполнят кантату «Adiemus» Карла Дженкинса − произведение на стыке классики, этники и джаза, в котором используется вымышленный язык.

Завершится фестиваль 2 мая концертом Симфонического оркестра Сургутской филармонии под управлением Станислава Дятлова. Коллектив представит Кармен-сюита Бизе – Щедрина. Также сургутян ждет музыкальное произведение − Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, которое считается одним из сложных в мире. Солисткой выступит президент фестиваля, заслуженная артистка России Екатерина Мечетина. Она также станет ведущей вечера.